Redacción– «El Porcionzón» sigue hospitalizado sin poder ser operado porque médico están esperando que sanen las heridas.

El famoso humorista nacional salió herido la noche del pasado domingo en un accidente de tránsito ocurrido en Atenas, Alajuela.

«Menecos aquí voy de vuelta. Aún no me han podido operar ya que los doctores están esperando que sanen un poco las heridas.

Se podrán imaginar el dolor que se siente de tener el tobillo despedazado, pero es parte de esta etapa que espero superar con la ayuda de DIOS.

Una vez más agradezco todas sus muestras de apoyo y cariño, que DIOS les bendiga. Especialmente a mi familia que ha estado incondicionalmente», dijo en redes Ramos.

Se debe mencionar que un hombre de 37 años de edad, identificado como de apellido Solorzano, falleció tras colisionar de manera frontal contra el vehículo de Carlos Ramos.

«Hoy mas que nunca doy gracias por todo lo que está sucediendo en mi vida. Solo el hecho de pensar que si no me hubiesen bajado las placas del otro carrito probablemente no estuviera contando el cuento.

Yo no veo lo malo, más bien aprovecho para ver lo bueno y en estos días han pasado cosas muy buenas.

Aprovecho para agradecer a todas las personas que trabajan aquí en el hospital del trauma sin duda es gente con vocación y ángeles para mí ya que me han tratado a cachete explotado», expresó.

