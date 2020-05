OMS tampoco lo recomienda

Redacción – El ministro de Salud, Daniel Salas, se respaldó de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para indicar que no se recomienda el uso de cabinas de aspersión o nebulización de desinfectantes en los centros de trabajo.

Estos túneles son utilizados para que, cuando el empleado ingresa a su lugar de trabajo, sea «descontaminado» de posibles virus y bacterias que tenga en su piel y ropa.

Con los químicos utilizados, se busca eliminar la contaminación infecciosa viral sobre la superficie de la ropa de la persona.

Justamente por lo anterior, no se recomienda.

«Sobre las cabinas de desinfección, la OMS ya ha dicho que no se recomiendan. Si bien es cierto el grado de desinfectantes varía, hay algunos que no son de riesgo inmediato, pero pueden provocar alergias, crisis asmáticas u otro tipo de situaciones. La OMS ya lo ha desrecomendado porque el beneficio que trae no es superior», dijo el ministro ante una consulta de AMPrensa.com.

La consulta surgió luego de que algunos centros de trabajo implementaran cabinas y la Asociación Costarricense de Medicina del Trabajo elevara un llamado para evitar el uso.

«Podría generar una falsa sensación de seguridad llevando a desatender las medidas efectivas para evitar el contagio que se están promoviendo como el lavado de manos constante y el distanciamiento preventivo», dice el comunicado.

Agregaron que el rociado de estas sustancias químicas en las personas y que produce, tal y como lo mencionó el ministro; reacciones cutáneas, lesiones oculares y daño del tracto respiratorio superior e inferior por inhalación de aerosoles.