Salas elogió el comportamiento de la población en la pandemia

Redacción – El Ministro de Salud, Daniel Salas, señala que Costa Rica está marcando la diferencia en la historia del coronavirus Covid-19 alrededor del mundo.

Salas le pide a la población no olvidar que el país está en medio de la pandemia, por lo que confía que todos los ticos sigan acatando las medidas sanitarias.

Para el jerarca la clave del éxito patrio en la lucha contra el Covid-19, es gracias a la ciudadanía, que al igual que el gobierno, anhela con ver al país saliendo airoso del virus.

Este 7 de mayo se reportaron solamente cuatro casos nuevos y así alcanzar un total de 765 contagiados a lo largo de 64 cantones de las siete provincias.

Dichas cifras tienen ilusionado a Daniel Salas y a todo su equipo de trabajo, ya que eso reflejo el buen comportamiento de los costarricenses en la pandemia.

Daniel Salas le hizo un llamado a toda la población, con la misión de que no bajen la guardia y así continuar con el bueno panorama que vive la nación.

«Tenemos una misión país, que la hemos estado sacando adelante. A mí aveces me preocupa el hecho de como no hemos visto un aumento de casos en Cuidados Intensivos o de fallecimientos, que no puede olvidar, que estamos en medio de una pandemia.

Es una situación muy difícil de experimentar, de vivir y que nos pondría en riesgo a muchas personas queridas. No se les olvide que estamos en pandemia, que estamos en emergencia nacional.

No se les olvide que para poder salir airosos como país la vamos jalando todos y todas. Una persona que no guarde las medidas de higiene y el distanciamiento social, puede significar muertes, no hemos visto una situación fea en ese sentido en Costa Rica.

Pero es porque nos hemos puesto las pilas todos y todas. Tenemos que seguir y persistir, porque todavía el virus no se va ir. Es un nuevo modo de vida que tenemos que adoptar, que tenemos que comprometernos con ese modo de vida.

Costa Rica está marcando una diferencia en el mundo y en la historia del Covid-19, pero ocupamos el compromiso constante y continuo de todos. El éxito que hemos tenido hasta el momento, a pesar de las seis muertes.

Cualquier vida que se pierda es lamentable,pero debemos seguir empujando todos y todas, el éxito que podemos lograr al final de la pandemia para decir que salimos adelante satisfactoriamente».

Este jueves la cifra de extranjeros contagiados llegó a 92, luego de que se detectara un transportista nicaragüense contagiado por el virus en el cantón de Talamanca, que se unió a la lista de cantones afectado en el país