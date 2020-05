Ha pasado tres meses en confinamiento solo

Redacción- Un joven costarricense que ha estado más de tres meses en confinamiento en Beijing China por la pandemia del Covid-19, pide ayuda al Gobierno para regresar al país y de paso, envía este mensaje al pueblo tico.

«No piensen mal de que queremos dañar al país, solo queremos una oportunidad para volver, ver a nuestros familiares.

Si vamos a sufrir mucho tiempo encerrados queremos hacerlo en Costa Rica, prefiero estar ahí que en el extranjero», expresó el joven, quien pidió no ser identificado, pero decidió contar los momentos difíciles que vive al otro lado del mundo.

Su comentario surge a raíz de que, asegura, ha leído comentarios en redes de costarricenses que exigen a ticos en el extranjero no regresar al país, porque «pueden traer el virus del Covid-19 a suelo nacional».

Pide que lo entiendan y reconozcan en él y demás ticos, a personas que se preocupan por su suerte y la de su familia en momentos tan complicados como estos.

REGRESO A COSTA RICA SE HA VISTO FRUSTRADO

Pese a las reiteradas solicitudes de ayuda a la embajada de Costa Rica en China, no recibe respuesta alguna; afirma sentirse abandonado por las autoridades.

Su temor radica en el escenario que se ha presentado en China producto de la pandemia, además en la posibilidad de que su visa se venza y se complique el proceso para recuperarla.

El joven contó que tenía planeado regresar a Costa Rica en diciembre del año anterior; sin embargo, fue en ese momento cuándo inició la emergencia.

Los días en confinamiento han sido difíciles, además de pasar ese tiempo solo sin ningún tipo de contacto con el exterior, el temor y nostalgia por el futuro de los suyos, han hecho de esta situación casi una pesadilla para el joven.

«Mis padres siempre se preocupan, me llaman pero yo no les cuento lo que pasa, por ejemplo, cuando había escasez de mascarillas yo no les dije mira no hay, no puedo salir.

Uno no dice esas cosas para no preocuparlos, lo único que le queda a uno es la embajada de Costa Rica, solo contamos con ella», expresó.

Como él hay varios ticos en ese país, quienes desean regresar pero no reciben ayuda de las autoridades.

Muchos de ellos son estudiantes ticos en China que por la emergencia solo pueden salir una vez a la semana de sus dormitorios por dos horas, eso si tienen suerte, pues hay otros extranjeros que del todo no tienen permitido salir.

AM Prensa consultó a Cancillería sobre la situación de los ticos en China, quienes han solicitado la repatriación, pero ni siquiera han tenido la oportunidad de acceder al formulario que les permita hacer el debido proceso.

Aún, no se nos ha notificado la respuesta de la cartera respecto a este caso.