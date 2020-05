Redacción- Empresa ofrece capacitaciones web para mejorar oportunidades a la hora de buscar empleo.

La empresa Prodigious dispone de más de 10 conferencias virtuales con profesionales nacionales e internacionales a las que las personas pueden acceder de manera gratuita.

La empresa está enfocada en la producción y desarrollo de soluciones y plataformas digitales, ofreció durante el mes de abril y continuando en el mes de mayo, diferentes “webinars” (conferencias virtuales) con el objetivo de que las personas adquieran mejores herramientas a la hora de enfrentarse a un proceso de reclutamiento para un nuevo empleo.

LEA TAMBIÉN: Intérprete de Lesco del Gobierno se luce con sus videos en Tik Tok

“En Prodigious siempre buscamos ofrecer herramientas para que no solo nuestros empleados si no el público en general pueda estar en constante capacitación con respecto a las áreas en las que nos desempeñamos.

Es por eso que buscamos que las personas adquieran habilidades para aumentar sus posibilidades de ser contratados por una empresa, esto de la mano de profesionales en cada uno de los temas”, mencionó Natalia Botero, Talent Acquisition Lead.

Estos “webinars” son abiertos al público e impartidos por profesionales en las áreas de Recursos Humanos y tecnologías digitales.

Algunos de los temas impartidos son:

“¿Cómo prepararse para una entrevista de trabajo?”, ¿Cómo crear un Curriculum Vitae? y “¿Cómo hacer que tu perfil de LinkedIn sea más atractivo para los reclutadores?

Asimismo, también se tratan temas relacionados con la Industria Digital, tales como:

“Redes Sociales, Audiencias y Cookies: Tendencias del 2020”, “Phyton-Pandas: Una librería poderosa para Big Data”, “Microservicios empresariales con Phyton”, “QA Engeneering: un nuevo mundo por descubrir” y “Cómo estar presente y productivo, cuando nunca hay suficiente tiempo”.

Para inscribirse a estas conferencias virtuales, los interesados deben registrarse en el siguiente formulario: https://bit.ly/3beupDx Al finalizar podrán encontrar los links para acceder a cada uno de los “webinars”.

De igual manera, se pueden visualizar las conferencias completas ya realizadas accediendo al siguiente link: https://bit.ly/3drGYwK

Esta iniciativa de “webinars”, forma parte de la campaña que desarrolló Prodigious para esta cuarentena “Together no matter where you are”, en el que ha ofrecido herramientas para sus empleados y el público en general para capacitarse y disfrutar desde sus casas.

Además de estos talleres abiertos al público, internamente han ofrecido clases de yoga, entrenamiento funcional, sesiones de psicología para disminuir la ansiedad, clases de barismo, mixología y mesas redondas entre diferentes profesionales.

En la página de Facebook de Prodigious (https://www.facebook.com/ProdigiousLATAM/), las

personas pueden estar enteradas sobre nuevas conferencias, talleres y seminarios virtuales, así como estar al tanto sobre plazas de empleo disponibles.