El 6 de octubre del año anterior los manudos humillaron a los morados en su propio estadio

Redacción- El director técnico del Deportivo Saprissa, Wálter Centeno, aún no se olvida del 2-5 sufrido ante La Liga en octubre del año pasado.

La victoria de los morados este miércoles por la noche los deja con una ventaja de siete puntos ante su más acérrimo rival en la lucha directa por el liderato.

No obstante, esto no genera confianza en Paté, quien espera sacar los tres puntos en la visita a territorio manudo y sacarse la espina que parece aún tener pendiente.

«El domingo es una linda oportunidad para saldar algunas cosas que han pasado y que me han dolido, no se me olvida que mi pasado cumpleaños, no fue cumpleaños, sino fue totalmente diferente, pero hay cosas que no se olvidan», aseguró Centeno.

Con la victoria ante el conjunto de Limón los morados fueron los primeros en asegurar su pase a la segunda ronda.

Pero en caso de sacar los tres puntos en el Clásico Nacional también lograrían amarrar el liderato de la fase regular.

Objetivo que tienen trazado los capitalinos y esperan conseguirlo para poder darle mayor descanso a algunas de sus figuras en las tres jornadas restantes.