Redacción. Como una medida para paliar la crisis de la pandemia, el presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció que se reducirá el salario en un 10%, acorde con la propuesta de contribución solidaria.

Además, reitero que mantendrá su posición de renunciar a tener una pensión como ex presidente una vez que deje su cargo.

«Dos años atrás les prometí trabajar, trabajar y trabajar. Y eso he hecho, al frente de un Gobierno de unidad nacional. He procurado trabajar siempre a partir de los datos y la ciencia. Ese fue el espíritu y el propósito con el que se creó la UPAD, no otro. Siempre en

cabal respeto de la Constitución y las leyes. He jurado respetar la Constitución y eso hago», dijo el congresista.