Estos son los requisitos para donar

Redacción- El Banco de Sangre del Hospital San Juan de Dios requiere donadores de plaquetas para salvar la vida de personas con cáncer.

Se trata de un proceso que dura 70 minutos; para este se requieren aproximadamente siete bolsas diarias.

Para una sola bolsa, se necesitan seis donantes de plaquetas, acotó el centro de salud.

Actualmente, al menos 14 personas requieren plaquetas, entre ellos, pacientes con Leucemia o aplasias.

Las aplasias se dan cuando las células que producen la sangre desaparecen, en ambos casos el tratamiento con plaquetas mejora de forma considerable el estado del paciente.

Cuando la cantidad de plaquetas en el cuerpo es bajo pueden ocurrir sangrados severos que comprometen la vida del paciente.

En este momento el Banco del Sangre del San Juan de Dios está acatando todos los lineamientos para mantener el distanciamiento social en las áreas de espera y donación, para más información los donantes puede llamar 2547-8430.

Requisitos:

• Tener entre 18 y 65 años.

• Gozar de buena salud.

• Pesar más de 50 kilos o 110 libras.

• Portar su cédula de identidad o cédula de residencia.

• No haber ingerido licor en las últimas 24 horas.

• No haber tenido ningún tipo de cirugía o gastroscopía, tatuaje o piercing en el último año.

• Si es mujer no debe estar embarazada, ni en periodo de lactancia.

Horario de atención:

• Lunes a jueves de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

• Viernes: 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

• Sábado: 7:00 a.m. – 1:00 p.m.

Ubicación:

Edificio Joissar, segundo piso, Paseo Colón, frente al Servicio de Emergencias del Hospital San Juan de Dios.