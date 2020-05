Costa Rica arrancó mayo con 725 personas contagiadas

Redacción – El presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, asegura que hasta que no haya una vacuna contra el Covid-19, las medidas sanitarias van a mantenerse.

Macaya señala que el juego para vencer al virus todavía no ha acabado, por lo que pide a la población no bajar la guardia y seguir acatando las precauciones respectivas.

Para el jerarca de la Caja todo cambiará cuando haya disponible una vacuna para combatir la pandemia, pero para que eso sea posible aún faltan varios meses.

Las autoridades reportaron este 1 de mayo seis casos nuevos y así alcanzar la cifra de 725 personas infectados en suelo costarricense.

A pesar de que registran pocos casos por día, Macaya afirma que el riesgo continúa en el país y descuidarse sería un fallo de grandes dimensiones.

Román Macaya aprovechó la conferencia de prensa del día del trabajador para hacerle entender a los ticos de la seriedad del coronavirus.

«Las medidas de distanciamiento social siguen en pie, el hecho de que tengamos menos nuevos casos diariamente,en estos días que hemos estado reportando versus hace un mes, no significa que no haya riesgo o que haya a ver un nuevo repunte.

Recordemos que en algún día de diciembre había un caso confirmado al otro lado del planeta en Wuhan, China. Todos lo que estamos viviendo se derivó de un caso cero.

En este momento tenemos cientos de casos activos en nuestro país y no podemos bajar la guardia. Eso no quiere decir que no hay cierta actividad económica y social.

Pero tenemos que mantener esos esfuerzos personales de distanciamiento, lavado de manos, de no tocarnos la cara, no saludar de beso, abrazo o de mano. Ese distanciamiento físico de las personas que tenemos alrededor.

Hasta que no haya una vacuna, el juego no ha acabado. Osea este juego se cambia en el momento que hay una vacuna. Hasta ese entonces tenemos que seguir esas buenas practicas de como vivir en medio de una pandemia».

El Ministerio de Salud reporta un total de 62 cantones afectados por el virus, luego de que en la presente semana se unieran Abangares, Bagaces y Golfito.