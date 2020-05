Nicaragua solo reporta 25 infectados y ocho muertos

Redacción – La primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, niega que el virus este causando estragos en su país y señala que hay cerebros deformes que buscan calumniar.

Murillo señala que hay personas que buscan hacerle el mal a su nación y por ello, han publicado vídeos de otros países afirmando que son en Nicaragua.

La esposa del dictador Daniel Ortega afirma que se hace la sorda y la ciega ante la gran cantidad de «calumnias» y «difamaciones» que hacen los críticos del gobierno.

De esa forma, Murillo le tiró con todo a los que hablan de las medidas sanitarias ejecutadas por las autoridades del vecino del norte.

«Hay algunos cerebros deformes, enfermos que buscan afanosamente o inventan, para precisamente calumniar, difamar. Hablan solo para hacer el mal.

No se dan cuenta esas personas que no son de bien, como difaman a un pueblo entero, como calumnian a un pueblo entero. No los vemos, no los oímos porque no podemos entender que todavía tengan maldad en sus corazones.

Le pedimos a Dios que cese la pandemia. Implorando el fin de la pandemia, aquí vamos a estar en nuestras casas con nuestras familias, implorando a Dios que cese la pandemia y que se abran nuevos tiempo en nuestra Nicaragua linda y amada”.

Varios especialistas en salud han cuestionado la estrategia del gobierno para enfrentar la pandemia y denuncian un «ocultamiento» de casos en el país.

Las cifras dadas por el Ministerio de Salud registran solo 25 contagios y ocho muertos, lo que dista de la realidad de los cementerios donde se realizan «funerales exprés» ante la emergencia sanitaria.

Rosario Murillo ha asumido un rol principal en la crisis sanitaria, dando los reportes informativos diarios sobre el Covid-19 en el Nicaragua por medio de la televisión oficialista.

El orteguismo intenta minimizar el impacto del coronavirus en los nicaragüenses al convocar marchas y multitudinarios actos en rechazo a las medidas exigidas por la OMS.

Los vídeos de entierros nocturnos han generado revuelo entre la población que exige conocer la magnitud real de la enfermedad en la nación centroamericana.