Comediante se suma a lista de afectados por crisis

Redacción- Omega suspende contrato laboral del humorista Carlos Ramos por crisis en pandemia.

El simpático Porcionzón manifestó en sus redes que lo suspendieron por 2 meses acogiéndose a que por la situación del Covid-19

«Creo que es importante y necesario por respeto mas que aclarar; comunicar a esas personas, mujeres y hombres que a lo largo de muchos años han seguido muy de cerca mi trabajo en el chineadazo de las tardes de 5 a 7.

El día de ayer la empresa a la que he laborado por mas de 18 años Grupo Radiofónico Omega me entregó una carta en donde entre otros dice que me suspenden por 2 meses acogiéndose a que por la situación del Covid-19 no pueden pagar mi salario», manifestó Ramos en sus redes sociales.

Porcionzón comentó que espera volver a su puesto al cumplirse el tiempo establecido.

«Mi deber es comunicarlo ya que no me escucharán en este espacio por al menos ese tiempo según lo que me informó la gerencia.

Lo anterior porque muchas personas me han preguntado al salir en algunos medios la noticia y se preguntarán al escuchar el espacio y darse cuenta que no estoy actualmente», dijo.

El humorista agregó que esperará sin goce de salario el tiempo que la empresa le esta mandando.

«Sé que existen muchas preguntas por parte de amigos y allegados del porque solo a mí me cesan al mismo tiempo que cambian el nombre del programa y contratan a una persona.

Pero todas esas respuestas vendrán en el momento oportuno ya que no las tengo en este momento», añadió Ramos.