Saludo de primero al reconocido y cotizado cirujano estético Gilberto Rojas Cisneros quien celebró su cumpleaños este 1º de mayo.

También cumplen años Silvia Chocano (el 1º de mayo), Gustavo Cambronero (1º), Nara Cabal (1º), el periodista Adison González (2), Michelle Brenner Crespo (3), don Víctor Montero Hidalgo (3), mi tocaya Zelmira Sandí (4), Majo Cadavid (5), la doctora Jessica Alfaro (5), Vicki Ross (6), Michael Rubí (6), Juana Palacios Palacios (6), Shakira McDonald Agustín (6), el actor Mauricio Astorga (6), George Angulo (7), Guiselle López (7) y Felipe Garita (7). Felicidades.

El doctor Gilberto Rojas

Este viernes 1º de mayo cumple años el doctor Gilberto Rojas Cisneros, Director de la Clínica y Spa Esthétique, presidente de la Asociación Centroamericana de Medicina Estética y Cirugía Cosmética y miembro de la American Academy of Cosmetic Surgery de Estados Unidos y de la Union Internationale de Médecine Esthétique de Francia así como de la American Academy of Aesthetic Medicine de Estados Unidos.

Este profesional vive pendiente de los avances que día a día se dan en el campo de la medicina que él practica; siempre está estudiando, actualizándose y participando en seminarios internacionales o coporttiendo sus conocimientos con otros colegas especialistas en Medicina Estética.

Anualmente, lo invitan como Profesor en el campo de la Cirugía Cosmética y comparte conocimientos junto a su grupo de colaboradores en Estocolmo, Suecia.

Aquí en el país son muchos los que acuden a su clínica para practicarse diversos procedimientos médicos estéticos como la Lipoescultura Láser con Smartlipo y Láser CO2 facial y cuello.

Además, desde hace unos años aplica el sistema conocido como suturas Silhouette Lift, que se pueden aplicar en la cara, en el cuello y en los glúteos. ¿En qué consiste? Mediante anestesia local y de forma ambulatoria se introducen los finos hilos con una guía especial en las áreas de flaccidez, sin requerir internamientos ni anestesia general; esas suturas sirven para corregir el tercio inferior de la cara, surcos nasogenianos caídos, pómulos caídos, cuello flácido o para levantar glúteos.

En resumen, con esos hilos se levanta, sin que se note externamente, casi todo lo que esté caído. Este no es un tratamiento que sustituya al lifting o cirugía de cara pero es un sistema novedoso con estudios científicos comprobados y aprobados para crear un refrescamiento muy natural de los tejidos.

También se puede practicar en pacientes adultos jóvenes porque ayuda a evitar que el efecto de la gravedad haga que la piel se caiga. Ya lo saben.

El 1º de mayo celebro y saludo a este gran profesional y le reitero mi admiración y mi respeto profesional. Feliz cumpleaños.

Doctor Gilberto Rojas Cisneros.

El cumpleaños de Valentina

Durante más de un año esperé ese día, pero… uno propone y Covid dispone. Estaba ilusionado con el cumpleaños a Valentina el 22 de abril, que alcanzó los tres años, mas los planes y la realidad cambiaron.

No me quejo: durante toda la cuarentena Valentina ha estado confinada con nosotros; pasa el día con su abuela Lilliana Mora y con este Tío. Han sido varias semanas de convivencia intensa.

Nos comunicamos mejor, aprendemos mucho y nos queremos más; Valentina habla todo el día y a veces agota porque está en la edad del “¿Por qué?”, pero al final de la jornada, llega la recompensa de la felicidad.

El 22 de abril le cantamos cumpleaños feliz en forma virtual, ella estuvo muy emocionada aunque por ahora no entiende lo del Corona Virus (ya le contaré las anécdotas de abuelo en unos años).

Aunque no hubo muchos regalos, ni helados ni primos ni amigos que le cantaran, ella disfrutó con su linda inocencia. Ya tendremos tempo para disfrutar.

Valentina Sáenz Guzmán cumplió tres años.

Adison González

2 de mayo, día de San Atanasio, cumplió años mi colega Adison González.

Desde que lo conocí, en el ejercicio diario del Periodismo, he notado a un muchacho serio, responsable y con mucho futuro en esta profesión. Escribe bien, es agudo, inteligente y tiene un gran sentido del humor. Adison es educado, discreto y amable.

Desde que lo conocí me llamó la atención su nombre, pues no conozco a nadie más que lo tenga. Me contó que cuando era niño su familia conoció a un estadounidense apellidado Adisson. Leyendo un poco, supe que su nombre proviene del apellido inglés que significa hijo de Adán.

Dicen las mismas fuentes que los Adison son sociables y agradables, pero a primera vista, parecen más reservados de lo que en realidad son.

De espíritu despierto, tienen una comprensión rápida, tacto y una capacidad de adaptación importante. Además, raramente les falta humor y aprecian las lides verbales, en las cuales destacan. De espíritu lógico y racional, prefieren apoyarse en los razonamientos sensatos de su juicio antes que confiar en su intuición.

Hablando de intuición, estoy seguro de que Adison llegará tan lejos como quiera en esta retadora profesión del Periodismo y destacará porque es un buen profesional y una excelente persona. Feliz cumpleaños.

Gilberto Valencia al frente

Gilberto Valencia es el nuevo director de Telediario, de Multimedios. Buena decisión. Buen cambio. Aplauso de pie.

Estoy seguro de que Valencia llevará el espacio por el buen camino, porque es un periodista de verdad, hecho a la medida de las necesidades actuales, conoce el oficio y sabe de televisión, además, es un buen trabajador.

Lo conocí en Noticias Repretel, luego al frente de Intrusos y otros proyectos informativos de aquella televisora. Siempre da lo mejor de sus capacidades y de sus cualidades personales y profesionales.

Recuerdo cuando en enero del 2001 escribí una columna en el periódico La Nación, que titulé igual: Gilberto valiente. Hablé entonces de la cobertura que hizo Valencia en su patria salvadoreña a propósito del terremoto que los devastó.

“Gilberto acató la orden de su directora Roxana Zúñiga: viajó inmediatamente a enfrentarse con la muerte, con el dolor, con los frescos recuerdos de infancia.

Encontró destruidos aquellos lugares donde habían quedado atrapados los recuerdos de adolescente… el periodista Valencia cumplió con su trabajo… mostró madurez profesional y presentó un periodismo humano. Nada de comerciar con el dolor”, ahora que lo vuelvo a leer, lo volvería a publicar.

Felicidades Gilberto por este nuevo reto: usted tiene el seso y los aparatos necesarios para salir adelante con la tarea.

José Montero, encargado de Producción General del Canal; Gilberto Valencia y Esteban Vargas, Jefe de Información.

Fallece un gran médico

El pasado 21 de abril falleció el doctor Jaime Jenkins Zamora, quien se desempeñó como médico y también fue Gerente Médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Como no recordar al doctor de mi infancia.

Mis padres eran sus vecinos y sus amigos. El tenía un vocho verde, probablemente el único que había en Quepos; todavía recuerdo cuando lo llevaron vía marítima desde Puntarenas: era toda una sensación y yo era de los privilegiados que podía montarme en aquella máquina alemana.

Durante un tiempo, cuando estuvo dando consulta en la Farmacia Quepos, de Oliverio Dompé, el doctor Jenkins me llevaba hasta el centro del pueblo, debajo de aquel sol quemante y después yo seguía mi camino a pie hasta la escuela de Rancho Grande.

Fue el consejero de mis padres y de toda la familia, también fue el médico de cabecera mientras vivió allá y aún cuando se vino a San José a cumplir funciones administrativas. También recuerdo cuando nos observaba desde el jardín de su casa, mientras nosotros jugábamos voleibol o cuando íbamos al club de Quepos donde él practicaba el boliche con su esposa María Esther Grispo y otras amistades.

Le mando un abrazo a su esposa, a sus hijos, a sus sobrinas Hilda y Elsie Benavides y a toda su familia. Descanse en paz mi querido don Jaime.

Doctor Jaime Jenkins Zamora.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.