Ugalde se alista para irse a vivir solo

Redacción – El joven delantero morado, Manfred Ugalde, agradece la formación en las divisiones menores del Saprissa y se prepara para dar un salto en su carrera.

Ugalde parece que se olvidó de su estancia por la cantera del Herediano, ya que se siente muy orgulloso del desarrollo que ha tenido en el Monstruo.

El futbolista cumplió este pasado 25 de mayo sus 18 años, por lo que ya podría ser negociado por el cuadro morado a algún equipo internacional que oferte por Ugalde.

Manfred asegura que cualquier jugador tico le gustaría pasar por las divisiones menores tibaseñas, ya que estar en el equipo más grande del país lo desean mucho.

«Muy contento, muy agradecido con todos los entrenadores. Porque desde que estoy acá siempre me han ayudado muchísimo y me han aconsejado.

Muy contento hacer gran parte de la etapa de divisiones menores con el Saprissa. Ahora estar acá, creo que todo eso queremos los jugadores de divisiones menores y todos los jugadores de Costa Rica les gustaría estar en el equipo más grande».

El joven atacante realizará un gran salto en su carrera en los próximos días, ya que se alista para irse a vivir solo y de esa forma dejar el hogar de sus padres.

«Gracias a muchas personas que están conmigo y me ayudan, voy a poder dar ese salto tan importante para mi vida y mi carrera futbolística, la cual es irse a vivir solo.

Hay que aprender a cocinar y aprender a ser más independiente. Creo que me va ayudar muchísimo como persona y como jugador.

Sí, creo que por ahí me pongo mucha atención. Si me duermo a las 11:00 me siento pesado y si no tomo agua me siento cansado. Sé que no me puedo dormir tan tarde, porque al otro días no voy a tener la energía suficiente».

En el presente campeonato nacional, Ugalde contabiliza dos goles a lo largo de 741 minutos en 10 partidos. Su debut en la institución morada se dio en el Clausura 2019.