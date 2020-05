Se reencontró con su hijo de dos años

Redacción- La conocida actriz de “Pasión de Gavilanes», Danna García, finalmente pudo reencontrarse con su bebé Dante tras dar negativo al coronavirus.

Hace unos días la actriz colombiana compartió un emotivo vídeo en sus redes sociales de su regreso a casa con su hijo de dos años.

«Hoy regreso con mi hijo después de muchísimo tiempo. Estoy súper ilusionada, estoy un poquito nerviosa porque él no me ve hace tanto que no sé como va a reaccionar.

Me parecía importante hacerles parte de este momento y agradecerles mucho. Siento que se los debía.

Gracias a todos los que me han apoyado y me han acompañado en este momento, en estos meses, en este aislamiento. Los quiero mucho, han hecho mi vida muy feliz y han sido mi mejor compañía», dijo.

El vídeo muestra cómo la actriz entra silenciosa a su casa para sorprender a su hijo tras unos dos meses separados mientras ella se recuperaba de la enfermedad.

«¿Me das un abrazo y un beso?», dijo la actriz.

La artista lo abraza y besa y le manifiesta en reiteradas ocasiones que lo ama.