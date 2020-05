El Salvador reporta 1640 infectados y 32 muertos

Redacción – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirma que su país solo tiene 30 Unidades de Cuidados Intensivos, mientras Costa Rica tiene 640 UCI.

Bukele ha tenido que batallar la pandemia con un sistema de salud precario, que le ha provocado redoblar esfuerzos y trabajar arduamente por el bienestar de sus ciudadanos.

Costa Rica cuenta con una de las mejores áreas de salud de Centroamérica. Por ello, Bukele hizo la comparación con nuestro país.

El mandatario cuscatleco trabaja día y noche, con la misión de mejorar las condiciones de los hospitales salvadoreños, que poco a poco recobran sus mejores condiciones.

«Estamos trabajando día y noche para llevar alimentación, para curar a la gente y para arreglar a los hospitales. Nos dejaron una red de hospitales públicos destruidas.

Nadie puede decir que no. Porque se podían ver los hospitales cayéndose, con hoyos y sin ventanas. Vayan a verlos ahora y eso que no hemos terminado. En dos meses hemos hecho lo que no hicieron en 40 años.

Hay más personal médico, de lo que habido. Nunca ha habido tanto personal médico. Seguimos contratando. Tenemos una página de voluntariado pagada para que la gente se ponga de voluntario, le estamos pagando para que trabajen.

El Salvador tenía 80 Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales solo funcionaban 30. Solo para hacerles una comparación, Costa Rica tiene 640 UCI. Nosotros tenemos 80 de las cuales solo funcionaban 30.

Ahora estamos ampliando y hacer que funcionen 150. Mientras en dos meses pasaremos a mil. Este gobierno trabaja sin descanso para salvaguardar la vida, salud y alimentación para los salvadoreños».

La nación centroamericana reporta 65 226 test. De las cuales, han dado positivo un total de 1640 pruebas. Además, se reportan 32 fallecidos por causa del Covid-19.