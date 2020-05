Así lo confirmó en una entrevista

Redacción- Keylor Navas no se anduvo por las ramas para aceptar los clubes del que es hincha, el halcón tico acepta ser morado desde la cuna.

En una entrevista realizada el día de ayer, el guardameta habló abiertamente de los equipos que siempre ha seguido y no titubeo a la hora de declararse morado e hincha del Real Madrid.

El portero costarricense jugó para ambas escuadras logrando campeonatos importantes que lo colocan en letras doradas en la historia de ambos equipos.

En el Deportivo Saprissa, Navas debutó el 6 de noviembre de 2005 y defendió la portería de los tibaseños durante 5 años, pues estuvo presente en la obtención de seis títulos locales.

Además, estuvo en la participación de Saprissa en Japón 2005, cuando se convirtió en el primer equipo centroamericano en tener participación en un Mundial de Clubes, sin embargo no vio acción en ninguno de los encuentros.

» De Saprissa y del Madrid. Cuando jugamos contra ellos y me dijeron que me podía ir y mi mamá me dijo es que usted es muy pequeño yo le dije: o me deja o me voy siempre.

Ahí lo apoyamos siempre, cuesta mucho verlos pero siempre deseándoles que les vaya bien».

Al Real Madrid, llegó en el 2014, para batir récords con sus buenas participaciones, que lo convirtieron en el único portero en ganar tres Champions consecutivas.

Además, de los múltiples premios individuales de los que se ha hecho acreedor a nivel mundial; que lo convierten en el jugador centroamericano más exitoso en la historia.

El oriundo de Pérez Zeledón, es el máximo referente del fútbol costarricense, pues además, de jugar con los clubes del que fue hincha desde pequeño, ahora lo hace con el Paris Saint Germain, donde ya obtuvo su primera Liga.

De esta forma, los seguidores al club morado, tienen una razón más para sentirse orgullosos de su equipo, pues el ganador de tres Champions, aún es un morado más.