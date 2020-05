#LosChilesFronteraNorteCR. En el sector de Cristo Rey interceptamos el jueves un camión con ocho personas extranjeras en condición migratoria irregular. Todas fueron llevadas al puesto de #Tablillas para ser rechazadas. Se dirigían de una finca de Coquitales de #LosChiles a La Fortuna de San Carlos. #CRContraElCOVID19#SomosUnaSolaFuerza#Operación #FronterasCerradasCR

