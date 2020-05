Inquilina está desempleada por crisis pandémica

Aseguran que tiene que ser un error

Redacción – Una vecina de Río Claro denuncia que su recibo de electricidad llegó a un monto que la tomó por sorpresa: subió de ₡17 mil a más de ₡600 mil en un mes.

Silvia Madrigal, vecina de Bambel Uno de Río Claro, se sorprendió al ver los altos números de su recibo de luz, cuando no realizó ningún cambio de electrodomésticos ni abusó del uso de electricidad en su casa.

Ella vive con sus dos hijos, alquila una casa e incluso la propietaria de la vivienda destaca que ese problema no sucedió en los otros medidores, según el reportaje publicado por Colosal Informa.

«En la casa donde vivía antes, paga máximo ₡15-16 mil, siempre he tenido el mismo monto. No he metido nada extraordinario a la casa», resaltó Madrigal.

Además, Madrigal está desempleada producto de la crisis del Covid-19.

La dueña de la casa, Denia Bustos, se acercó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para denunciar la anomalía.

«De seis medidores, solo uno viene por ₡610 mil, si sumamos los otros medidores, no llegan ni a ₡60 mil. Es una casa de habitación, una muchacha con dos niños. Nunca antes había pasado esto. Esta casa estaba desocupada y yo estaba pagando ₡5 mil», aseveró la propietaria.

Ambas temen que les corten la electricidad por no poder pagar tan elevado número.

Bustos resaltó a AMPrensa.com que su caso está en investigación y el ingeniero ya hizo la visita; sin embargo, no han obtenido respuesta alguna.

«La respuesta ha sido lenta. Me dijeron que de 1 a 10 días me dan respuesta y hoy se cumplen los 10 días, no me han resuelto», agregó la propietaria de la vivienda.