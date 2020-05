Sobre la entrada en vigencia del matrimonio homosexual

Para muchos, lo que sucede esta semana es el final de la historia, y lo ven como una derrota. Los mismos activistas quieren vender la idea de que acá acaba el tema. Pero créanme, esto está lejos de acabarse… hay mucho aún por lo cual luchar. Lo peor que podríamos hacer es desanimarnos o dormirnos. Nuestra soberanía ha sido golpeada, y nuestro deber es seguir defendiéndola, aunque eso represente ataques, burlas y traición.

