Jafet sacó pecho con los éxitos del Team

Redacción – El gerente general del Herediano, Jafet Soto Molina, le recomienda a los morados y manudos no odiarlo a él, si no exigir y pedirle más a sus equipos.

Herediano fue el equipo más ganador de la década pasada, gracias a los siete títulos nacionales conseguidos y a la Liga Concacaf ganada en el 2018.

Esos grandes éxitos del Team han valido para levantar roncha en los aficionados a La Liga y Saprissa, que siempre tratan de bajarle el piso al cuadro florense.

A pesar de ello, los aficionados del Herediano sacan pecho con los éxitos conseguidos en los últimos 10 años, que en su mayoría se han pintado de rojiamarillo.

Lea también: Gerente manudo cataloga a La Liga como el Real Madrid de Centroamérica

Jafet no se guardó nada y en una conversación con el periodista, Gustavo López, el directivo florense le mandó un sentido mensaje a los morados y manudos.

«Yo ya no llamó a los jugadores para contratar, ellos me llaman a mí. Llaman al Herediano, porque el Herediano fue el amo, el equipo más ganador de la década pasada.

¿Por qué? No podemos celebrar eso, porque no podemos sentirnos los mejores. O el Manchester United no tuvo su época dorada, el Real Madrid no tuvo su época dorada.

La Liga y Saprissa no tuvieron su época dorada, no manejaban el fútbol, no le quitaban los jugadores de Heredia.

No me odien a mí, exijan más, pidan más tienen mucha afición y pueden pedir lo que quieran. No busquen excusas en una persona o en un equipo», afirmó Soto.

La presencia de Jafet en el programa «De noche con Tavo López» causó sensación en las redes de TD Más, que transmite el programa de lunes a viernes a las 8:00 pm.

López ha tenido invitados de lujo como Édgar Silva, Jonathan McDonald, Jorge Martínez, Kristian Mora, Everardo Herrera Soto y entre otros más.