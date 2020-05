Redacción- Las protestas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd siguen dándose de manera muy intensa e inclusive terminan con fuertes riñas.

Un vídeo así lo demuestra, puesto que el grupo que reclama justicia por el caso de Floyd terminó propiciando fuertes golpes a lo que en apariencia sería el dueño de una tienda.

Inclusive se cree que producto de la golpiza el hombre habría perdido la vida en media calle, hechos ocurridos en la ciudad de Dallas la noche de ayer sábado.

No obstante, el país norte americano ya acumula cinco días consecutivos de registrar este tipo de desafortunados acontecimientos.

Los cuales se han reflejado en distintas ciudades, aunque la primera de estas se dio en Minneapolis, donde ocurrió el fallecimiento de Floyd.

Según afirma la cadena británica BBC, las protestas inician de manera pacífica, aunque en otros casos se presentan enfrentamientos con la policía.

Además de registrarse ataques hacia vehículos tanto de personas particulares como también hacía los carros de las autoridades.

También los manifestantes han realizado saqueos, rompieron vidrieras y hasta se han animado ha bloquear autopistas.

HOLY SHIT. The rioters appear to have just murdered a man defending his shop from looters in Dallas. Please pray for this country. pic.twitter.com/kYbBYJlpYE

— Liberty Hangout (@LibertyHangout) May 31, 2020