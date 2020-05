Afirman que funcionarios no se cambiaban guantes para hacer pruebas

Denuncian que hay violación de derechos humanos

Redacción – Transportistas centroamericanos denuncian, mediante un vídeo grabado recientemente, que las autoridades costarricenses violan sus derechos humanos y tuvieron un mal manejo de salubridad y protocolos ante la realización de las pruebas Covid-19.

Según el transportista guatemalteco Erick Peralta,, ubicado en la cola de traileros en Peñas Blancas, las autoridades ticas no tienen un correcto protocolo para las pruebas que les realizaron.

Indica que a todos los sientan en una misma silla sin desinfectarla antes ni después, y que el personal de salud no se cambia los guantes, aparentemente.

Medidas de Costa Rica

Desde el 18 de mayo, como parte de las nuevas medidas, ya no se realizan pruebas a los transportistas, pero ellos se quejan por la situación que persiste en las fronteras.

El paso de transportistas por Costa Rica se hace por medio de convoys, para evitar la propagación del Covid-19 en suelo costarricense.

Se trata de transportistas que van de tránsito por Costa Rica, que no van a permanecer en el país y tienen solo una para supervisada.

Por esa razón, son conductores que no requieren someterse a la prueba de Covid-19.

La medida aplica para los transportistas que viajen de norte a sur y de sur a norte.

De acuerdo con la ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, en Peñas Blancas sigue el cierre de fronteras por parte del Gobierno de Nicaragua contra Costa Rica, mientras las autoridades mantienen la misma logística para limitar el paso fronterizo hacia el país.

El Gobierno de la República indicó, desde la semana anterior, que todas las mercancías que necesiten ingresar a Costa Rica, podrán hacerlo pero con un trasbordo a contenedores de transportes costarricenses.

No obstante, los transportistas del vídeo se niegan a participar de ese mecanismo por miedo a que se roben los productos.

En conferencia de prensa, Jiménez resaltó que los ministros de Comercio se reunieron por cuatro horas el lunes anterior para explicar la situación sanitaria del país.

Agregó que la orden no es cerrar las fronteras.

«Nosotros dispusimos oportunidades para operativizar una entrada de carga o mercancías para no frenar el comercio. La región manifestó su rechazo, que esa medida no es la mejor y nosotros siempre manteniendo un diálogo abierto, explicamos a que el cierre de fronteras no se debió a una orden de Costa Rica», dijo.

Al cierre de esta nota, desde el departamento de prensa del Ministerio de Salud no respondió la consulta de AMPrensa.com para saber si, cuando se realizaban, había alguna autoridad de Salud o de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fiscalizando los test.

Tampoco respondieron si hay una posición oficial ante esta denuncia de los transportistas.