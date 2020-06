En el bar nadie usaba mascarilla

Redacción – Un grupo de 16 jóvenes amigos dieron positivo por el virus SARS-CoV-2 que provoca el Covid-19 tras irse de fiesta en un bar en California, Estados Unidos.

Los jóvenes asistieron por la noche a un bar que recientemente había reabierto tras la reapertura económica en Estados Unidos.

La fiesta fue para celebrar el cumpleaños de uno de ellos y describieron que en el bar nadie portaba mascarillas y estaba muy lleno.

«Creo que en ese momento era ‘ojos que no ven corazón que no siente’, porque no conocíamos a nadie con el virus», dijo una de las amigas, Erika Crisp, a CNN.

Otra de las jóvenes, Dara Sweat, contó que recibía los mensajes muy seguidos de sus amigas que habían dado positivo.

Los amigos piden al resto de ciudadanos que tomen con responsabilidad la reapertura de actividades y también expresaron a las autoridades la necesidad de no abrir las discotecas.

Estados Unidos actualmente tiene 2 millones 150 mil 923 casos positivos de Covid-19.