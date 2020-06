El país agradece a embajadas que lo hacen posible

Redacción- 165 ticos provenientes de seis países llegarán a Costa Rica este lunes en un vuelo desde Houston.

Así lo informó el Ministerio Relaciones Exteriores y Culto, el cual señaló que los ticos viajan desde Bangladesh, Catar, India, Israel, Corea y México.

LEA TAMBIÉN: Desde 2012 no se multa a quienes dan trabajo a migrantes en condición irregular

Además, varios provienen de varios estados en EE.UU: California, Carolina del Norte, Florida, New México, New Jersey, New York y Texas.

«Agradecemos al Gobierno de los Estados Unidos, a la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica y la aerolínea United por las facilidades para que este vuelo se realizara», señaló esta cartera.