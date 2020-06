Solo en ese barrio aumentaron los casos exponencialmente

Redacción – Seis vecinos de barrio sector Ángeles, en Peñas Blancas de San Ramón, son aislados en un salón comunal al ser positivos por Covid-19, según confirmó una fuente cercana a AMPrensa.com.

Las autoridades sanitarias coordinaron con las Asadas, Unión Zonal y miembros de la municipalidad de la zona para poder aislar a estas personas que, según el Ministerio de Salud, no tienen un lugar apto para aislarse hasta estar recuperados.

El salón comunal pertenece a la Asociación de Desarrollo del Sector Ángeles.

Según otro vecino de la zona, quien también habló con este medio, en este barrio hay varias personas contagiadas con Covid-19 que no respetan la orden sanitaria tras dar positivo, por lo que decidieron ingresarlos al salón comunal como medida preventiva.

La fuente cercana indicó que, al domingo anterior, habían 21 casos confirmados en el sector Ángeles que pertenece al distrito de Peñas Blancas.

En este pueblo, en una semana aumentó 20 casos para llegar a esa cifra.

«Es una situación caótica, siguen aumentado los casos por montones. Hay barrios enteros que la gente no sale de la casa a trabajar porque no saben si están contagiados o los patrones saben dónde viven y les dicen ‘por lo menos en tres semanas no venga a trabajar’ o nadie les da trabajo nuevo. Aquí hay muchos extranjeros que trabajan en empacadoras de tubérculos, van a arrancar yuca», nos comentó el vecino de la zona.

Por los motivos mencionados, en apariencia hubo una reunión referente al tema en la Intendencia Municipal y se decidió que seis iban a ser los albergados.

El martes en horas de la tarde, un vehículo tipo pick-up llevaba colchones y otros insumos para el mismo salón comunal.