Abangares reporta 19 casos activos y un recuperado

Redacción – El alcalde de Abangares, Heriberto Cubero, asegura que los vecinos de su cantón piden que la municipalidad intervenga, pero muchos no hacen caso a las medidas sanitarias.

Cubero le pide a los abangareños hacer caso y acatar las medidas sanitarias, ya que en los últimos días han incrementado los infectados en la localidad pampera.

Abangares registra 20 casos confirmados por el virus del Covid-19. Esa cifra tiene al cantón minero del país como el segundo más afectado de Guanacaste.

A pesar de esos alarmantes números, un sector de la población del cantón pampero no ha tomado con seriedad al coronavirus y han cometido varias irregularidades.

Desde fiestas familiares, cantinas clandestinas y hasta la falta de uso de artefactos sanitarios en los habitantes de la localidad, son parte de las anomalías de los vecinos.

El jerarca señala que muchos lugareños piden que él tome acciones, pero no puede obligar a nadie a cumplir las medidas impuestas por el Ministerio de Salud.

Heriberto Cubero conversó con AMPrensa.com y le mandó un sentido mensaje a los abangareños, con el fin de que hagan consciencia de la difícil situación que viven.

«Hay una cosa que la gente no entiende en Abangares, la gente pide y pide que intervengamos, pero muchos no hacen caso. Con todo el cariño hacia las personas, esto es un tema muy personal. En ocasiones es hasta un poco frustrante.

Yo puedo tener aquí a todos los empleados municipales, cientos de policías y oficiales de tránsito, hacer patrullajes y todo, pero si la gente no quiere ponerse la careta, la mascarilla, andar el alcohol y su protección personal, nosotros no podemos obligarlos.

En la municipalidad hacer nuestro mayor esfuerzo. Estamos en alerta naranja, ese color es el intermedio entre amarillo y rojo, si las personas no entienden que el naranja es antes del rojo, estamos mal. Yo espero que hagan conciencia los abangareños.

Pero que hago yo con obligar a las personas a las medidas sanitarias, si eso es un tema que tiene que nacer de cada persona. Nosotros aquí no estamos viendo temas legales, sino es un tema de salud y bienestar, esto es un tema de reflexión.

Yo no puedo creer que todo dependa de la municipalidad para que una persona no se contagie. La persona no se contagio porque se cuida así misma y si se quiere debe tener su propio cuidado, de andar con todo el equipo de protección.

Están obligando al distrito de Las Juntas a una cuarentena de dos semanas, pero si a la persona le da la gana salir de sus hogares o hacer fiestas en sus casas e invitan al vecino, de que valen las medidas, de nada».

El distrito de Las Juntas tiene restricción vehicular individualizada, que va de lunes a viernes 5:00 am a 5:00 pm. Fines de semana pueden circulan placas pares e impares.