Redacción- Un hombre fue acusado de matar a su abuela de 90 años para comérsela, en la zona de la bahía de San Francisco, en California.

Dwayne Wallick, de 37 años, fue arrestado después de que efectivos de la Policía de Richmond recibiera una llamada anónima al número de emergencias, informó Telemundo en su portal web.

En la comunicación denunciaban que en el interior de una vivienda de Club Court al 1200 se encontraba una mujer mayor sangrando en el piso, según Aaron Pomeroy, sargento de la Policía de Richmond.

Según refleja también el informe, cuando los agentes policiales ingresaron a la casa hallaron a Wallick parado, comiendo parte del cadáver de su abuela Ruby Wallick.

Se debe mencionar que debieron recurrir a una pistola paralizante para someter al sospechoso, y luego lo detuvieron para llevárselo.

El hombre debió ser primero hospitalizado por contar con algunas heridas físicas. Es importante resaltar que el caso está siendo investigado.

Con información de Telemundo.

Dwayne Wallick, 37, arrested on suspicion of murder after officers find him straddling – and actively cannibalizing – his 90yo grandmother Ruby Wallick at their home on Club Court, per @RPDCAOnline pic.twitter.com/2jy45DsHjS

— Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) June 2, 2020