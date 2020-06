Redacción- El icónico personaje de Bob Esponja pertenece a la comunidad LGBTIQ+, así lo confirmó la propia cadena Nickelodeon mediante una publicación en Twitter.

La noticia confirma las teorías de gran cantidad de personas durante años, puesto que a lo largo de la fabula nunca nunca tuvo alguna pareja.

El habitante de «Fondo de Bikini» ni siquiera mostró interés en algún otro personaje, por lo que las teorías fueron creciendo con el pasa de los años.

«Nick» se unió a la celebración del «Día Internacional del Orgullo LGBT», puesto que el 28 del presente mes se realiza dicha conmemoración.

«Celebrando #Pride con la comunidad LGBTQ + y sus aliados este mes y todos los meses», publicó el canal mediante su cuenta de Twitter.

La cadena no confirmó que el personaje sea homosexual como muchos han especulado a lo largo de los años, solo lo incluyó dentro de dicho colectivo.

Inclusive la falta de interés amoroso hacia algún otro personaje también ha generado que se plantee la posibilidad de que Bob Esponja sea asexual.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h

— Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020