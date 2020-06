Morados llevan una ventaja de dos goles en el marcador

Redacción- Christian Bolaños, salió satisfecho y orgulloso de sus compañeros tras el triunfo conseguido en el Morera Soto que los acerca a la ansiada copa 35 en la historia morada.

Bolaños fue claro que a pesar de llevar dos goles de ventaja en el marcador, Alajuelense es un rival de respeto y saben que se les irán encima en busca del marcador en Tibás, por lo que ellos tendrán que buscar un gol que les complique el juego a los manudos.

«El camerino está contento, obviamente no podemos esconder que hicimos un excelente primer partido, no estamos tirando las campanas al aire, somos un grupo muy maduro, sabemos que tenemos un rival de mucho respeto.

El 0-2 nos da muchísima confianza para lo que viene, fuimos muy superiores durante muchos lapsos del partido, ahora vamos a analizar el video y corregir algunos errores y buscar una anotación en nuestra casa para liquidar la serie.

La crítica siempre va a estar, depende del jugador como la vaya a tomar, acá en Saprissa siempre vamos a trabajar de forma grupal, yo como capitán estoy demasiado orgulloso de todos los compañeros.

Esto ha sucedido a través de los años, los jugadores que no tienen muchos minutos terminan siendo los héroes. Todos somos iguales ninguno se cree mas que otro así que estoy muy orgulloso de todo el grupo».

En lo personal no voy a hablar no es el momento, voy a hablar del equipo, salgo contento con el primer tiempo que hizo el equipo, tenemos que respetar a Alajuela es un equipo grande que se nos va a venir encima.

Aprendimos del juego contra Cartago, en el cual bajamos el ritmo de juego, eso nos quedó como experiencia, y es un mensaje claro para toda la afición saprissista eso no nos va a volver a suceder.

Se sabe que nosotros los jugadores tenemos la responsabilidad de elaborar la idea que él viene preparando, el trabajo da esa tranquilidad, no hay nada inventado todo lo practicamos.

Soy un jugador que me gusta competir, he tenido una carrera con muchisimas bendiciones, todo me ha costado, he tenido que entrenar muy temprano, entre otras cosas que no se ven».

De esta forma se refirió el goleador del torneo tras ganarle a los erizos en sus propia casa y expresó en reiteradas ocasiones lo orgulloso que se siente de sus compañeros.

Los morados recibirán en su casa a los manudos el próximo lunes, donde de ganar la serie se proclamaran campeones para seguir sumando títulos como el equipo más ganador del país.