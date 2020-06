Los fanáticos norteños están molestos con el trabajo del Piscis

Redacción – El técnico colombiano de San Carlos, Carlos «Piscis» Restrepo, se ha encargado de quitarle la bravura a los Toros del Norte en el presente certamen.

Restrepo llegó con bombos y platillos a la institución norteña tras la salida de Luis Marín, que en el Clausura del 2019 guió a San Carlos a su primer título nacional.

Los Toros del Norte han perdido su garra e identidad, ya que desde la llegada del colombiano se ve un cuadro norteño sin ideas claras y con dudas en la cancha.

El arribo del estratega cafetero a la institución sancarleña no ha sido fácil, ya que debutó en el torneo con un empate de 2-2 ante Guadalupe.

Tras ese resultado ante los josefinos se dio el parón por causa del Covid-19. En ese período el timonel tuvo chance para analizar la plantilla de los Toros.

«La verdad es que es un tema complejo. Yo no voy hablar de los jugadores ni de los errores puntuales. Yo creo que aquí al ser inteligente se va hacer un balance. Una parte del torneo que no me tocó y otra parte en la que estoy involucrado.

Me da tristeza porque igual se trabaja, se quiere salir de ahí. Hemos tratado que el equipo tenga confianza pero lamentablemente aparece ese fantasma que han perseguido al club en este campeonato. Mis jugadores han trabajado en lo poquito que hemos podido».

En el regreso del campeonato nacional, el Piscis tuvo 19 días para entrenar con el primer equipo norteño, pero tal parece que en ese tiempo no fue suficiente.

San Carlos ha tenido un reinicio para el olvido, ya que han cosechado tres derrotas ante Jicaral, La Liga y Cartaginés. El único triunfo cosechado fue ante Santos.

San Carlos 0-1 Jicaral

La Liga 3-0 San Carlos

San Carlos 3-0 Santos de Guápiles

San Carlos 1-3 Cartaginés

Esos resultados generaron que los Toros del Norte quedaran sin chances para clasificar a falta de tres jornadas para el final de la fase regular.

Los norteños sumaron un gran fracaso, ya que cuentan con una nómina de jugadores de experiencia, que actualmente no tienen al «capataz» indicado para guiar a los Toros.