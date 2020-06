Madre contó su historia de fe

Bebé fue internado dos veces

Redacción – Axel es una luz para sus papás. Su primer hijo que llegó a sus vidas luego de que el matrimonio tuviera un año y medio en Estados Unidos. Hoy pueden contar su testimonio: su bebé se recuperó de Covid-19.

El SARS-CoV-2 se le detectó en su organismo con tan solo 14 días de nacido, según contó su mamá, Adriana Portilla, a Lizethcastro.tv.

Portilla y Adrián Salmerón viven en el Estado de Minnesota, donde nació Axel el 21 de abril.

14 días después, fueron al centro médico para una cita de rutina, donde detectaron que su bebé tenía fiebre y peso bajo.

«Una enfermera me dijo: ‘Tiene fiebre, esto es Covid-19’. Me lo dijo así, de un solo. Fue terrible. Me puse a llorar y llorar. Me imaginé de todo. Yo decía Dios mío, ¡no!», contó la mamá a la periodista Castro.

Adriana y su bebé fueron trasladados de emergencia al Hospital Hennepin Healthcare, mientras su esposo lloraba tras la noticia.

Afortunadamente, el matrimonio resultó negativo, pero eso no les importó. En ese momento, solo querían que todo fuera una pesadilla, pues su bebé sí había dado positivo.

«Lo sentimos, lo sentimos mucho», les decían los doctores.

El duro proceso

Con Covid-19, todos los días son incertidumbre. Cuando le dieron la salida al bebé, Adriana y Adrián no dormían, porque desde el hospital les dijeron que, si Axel tenía dificultad para respirar o fiebre, debían llevarlo al centro médico.

Por eso, pasaban aún más pendientes de su bebé.

«No sé cómo estando ahí en el Hospital, no me contagié. Solo Dios sabe, Él me cuidó», dijo la madre llena de fe.

La pesadilla: su bebé fue internado

Tras pasar tan pendientes, se dieron cuenta: su bebé tenía problemas para respirar. Por eso tuvieron que irse nuevamente al centro de salud, donde los trasladaron nuevamente de emergencias al hospital.

Por segunda vez, lo internaron.

«Verlo con tantas vías en sus venas, era durísimo. Estuvimos dos días con Axel internado, pero mi esposo y yo lo que hicimos fue orar y orar, acudir al Rey de Reyes en medio de todo», contó Adriana.

Lejos de su familia, en un país diferente, tuvieron que afrontar el momento. Afortunadamente tenían el apoyo de tres vecinos costarricenses en Minnesota, pero también se agarraron de la fe.

«El Salmo 91 fue importantísimo. Mi esposo y yo orábamos todo el tiempo: ‘Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro'».

Luego de esos dos días, le dieron la salida al pequeño Axel.

Recuperación que les devolvió la calma

En cada país, manejan diferente el tema de las pruebas. En su ciudad, a Axel no le hicieron las pruebas para declararlo como negativo, pero sus padres observaron su mejoría exitosa.

El bebé fue tratado con una medicina y todas las recomendaciones médicas, lo que poco a poco provocó su recuperación.

Ahora, este matrimonio duerme lleno de agradecimiento por la recuperación de su hijo y siguen de la mano de Dios durante este proceso, pues aún no bajan la guardia.