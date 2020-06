Redacción- El Concurso está dirigido a personas de 60 años o más aficionadas a la fotografía, quienes podrán participar con imágenes capturadas sólo por medio de dispositivo móvil.

Las categorías para participar en el concurso son:

Naturaleza

Categoría 1: Libre (Flora y fauna)

Técnica: LIBRE.

Para el caso del tema de Personas mayores, se entenderá cada categoría a partir de la siguiente referencia:

Pasatiempos

Fotografías que representen a personas mayores realizando algún pasatiempo para mantener en actividad.

Personas mayores frente al COVID-19

Fotografías de acciones o actividades realizadas por las personas mayores contra la pandemia del COVID-19.

En compañía de mi mascota

Fotografías de personas mayores que muestren el acompañamiento de sus mascotas.

Para el caso del tema de Naturaleza, la categoría libre hace referencia a fotografías capturadas por personas mayores de 60 años que sean alusivas a los recursos naturales: flora y fauna.

Pueden participar todas aquellas personas mayores de 60 años nacionales o residentes, con excepción de miembros del Jurado Calificador, integrantes de la Junta Directiva y personas funcionarias de AGECO.

Cada concursante podrá participar con una o dos obras máximo, siempre y cuando sean en diferente categoría.

Las obras fotográficas presentadas deben ser originales e inéditas, lo cual significa que la obra es producida por la persona participante, sin ser copia, imitación o modificación de otra y que no hayan sido publicadas anteriormente, tampoco estar a la espera de ser publicadas, ni haber sido premiadas en concursos anteriores.

Es responsabilidad de la persona autora informar a quien aparezca en sus fotografías, que las mismas se utilizarán para concursar y en caso de ser ganadora, será utilizada por la organización.

Derechos de autor/a: En caso de que la obra sea ganadora la persona autora cede los derechos patrimoniales y exonera de responsabilidades a AGECO, quien podrá utilizarlas sin fines de lucro.

Al participar, las personas manifiestan estar conformes con estas bases y autorizan a los organizadores en caso de ser premiadas sus obras al uso de sus imágenes y quienes en ellas aparecen para fines informativos o divulgativos, incluso de exhibición de fotografías o uso en documentos impresos o digitales, sin fines de lucro y sin afectar sus derechos de autor o autora.

Una vez realizado el concurso se desecharán las fotografías no premiadas.

Los requisitos técnicos para la presentación de fotografías serán los siguientes, sin excepción:

1. Tipo de fotografía: horizontal y vertical.

2. Resolución: de calidad alta (superior a los 1600×1200)

3. Formato: JPG.

4. No editada. Fotografías originales: sin filtros, marcas de agua ni textos o información añadida.

5. Tomar en cuenta: buena exposición de la fotografía evitando ser muy oscuras o muy claras, y no deben contener, como parte de la foto ni añadidos, logotipos o marcas comerciales de ningún tipo. Además tomar en cuenta la que la fotografía no esté contra luz ni movida.

6. Las fotografías sólo deben ser tomadas con dispositivos móviles celulares.

Las obras fotográficas que incumplan con alguno de los criterios anteriores quedan descalificadas.

Para este concurso existirán 2 formas en las que las personas interesadas puedan participar:

Mediante la plataforma de Google forms, el cual consiste en un formulario en el que podrán adjuntar los archivos (fotografías) con las que desean participar.

Para inscribirse, favor llenar el siguiente formulario: https://forms.gle/v3RMic1AHbPxtiKp7

También podrán hacerlo por medio de correo electrónico, completando esta información:

1. Datos de la persona participante: nombre completo, número de cédula, fecha de nacimiento, lugar de residencia, número de teléfono.

2. Datos de la obra: indicar tema y categoría en la que participa y nombre de la obra fotográfica.

3. Imagen por ambos lados de la cédula o documento de identificación vigente.

4. Verificar las bases del concurso que se encuentran en el volante.

El período de recepción de obras será del 01 al 30 de junio del 2020, hasta las 4:30pm del martes 30 de junio.

NO se tomarán en cuenta obras enviadas por otros medios ni después de este período.

El jurado estará conformado por dos personas con experiencia y formación en el campo de la fotografía, así como una persona representante de AGECO.

Dichas personas podrán conformar el jurado por un período de tres años consecutivos y posterior a este se volverá a conformar un nuevo grupo calificador.

Queda a discreción del jurado declarar desierta la premiación de cualquier categoría. El fallo del jurado es inapelable.

Las obras se valorarán según las categorías mencionadas en el inciso primero, para cada tema. Se reconocerán menciones honoríficas en cada categoría y se premiarán los cuatro primeros lugares en cada una.

AGECO reconocerá a las personas ganadoras un pago único, del cuarto lugar o mención de honor al primer lugar por cada una de las categorías, el cual corresponde a las sumas establecidas como premiación:

El fallo del jurado será dado a conocer al público por medio de las redes sociales oficiales de AGECO.

La entrega del reconocimiento económico de las personas ganadoras, será por medio de transferencia bancaria. En cuanto sean informadas como ganadoras, deberán aportar los datos necesarios.

El Jurado Calificador tendrá la potestad de resolver alguna situación particular que no se encuentre contemplada en estas bases, de acuerdo con los valores y fines promovidos por AGECO.