Redacción- El «youtuber» tico José González denuncia supuesto caso de homofobia por parte de vecino.

El joven manifestó a AM Prensa que la municipalidad de su cantón llegó a su casa para quitar una construcción, por lo tanto, él salió a tomar un video para tener evidencia de lo sucedido y mientras grababa dijo: “Vean lo que tenemos que vivir por los vecinos».

No obstante, el vecino salió enojado y empezó a gritarle cosas por su orientación sexual.

«Casi me pega y fue un acto de homofobia horrible al frente de mi mamá. Las personas me empezaron a decir que lo denunciara para que no lo volviera a hacer», dijo.

El youtuber tico que tiene más de 600 mil suscriptores en el sitio web agregó que su vecino es bastante complicado y que en otra ocasión había tenido un inconveniente con su madre.

«Hoy realicé la denuncia legalmente. Realmente me impacta que una persona crea que eso es una ofensa y luego que acudiera a la violencia», manifestó.

El joven comentó que le dolió mucho que una persona que vivía cerca de su casa por casi toda la vida fuera tan homofóbico. «Es muy triste saber que la homofobia sigue existiendo y que las personas aún creen que pueden hacer ese tipo de acciones», dijo.

“Es importante saber que se puede denunciar, aunque a veces la ley no esté mucho a favor de todo esto, se puede hacer algo porque es discriminación”, manifestó José González.