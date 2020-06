Redacción- Ante el aislamiento social decretado como medida sanitaria preventiva para mitigar el contagio por COVID-19, el Art City Tour modifica su tradicional programa de recorridos, con el objetivo de que el Arte y la Cultura urbana sigan presentes en la población pero de manera virtual.

Esta es la segunda edición del año y la primera que se realizará vía streaming, tras 11 temporadas consecutivas.

En la edición “Por Chepe desde casa”, serán 11 espacios participantes que estarán divididos en cuatro bloques (Poder y Autoridad, Tiempo y Espacio, Naturaleza y Entorno, Cuerpo y Semblanza) que invitan al público a recorrer detalles únicos y no revelados de obras de arte, conocer procesos creativos de artistas, ingresar a bodegas, bóvedas y otros lugares, con la guía experta de curadores, historiadores, arqueólogos y comunicadores.

Para mayor información y poder conectarse con la oferta artística de San José y su entorno, se requiere de inscripción previa en el link: https://www.gamcultural.com/artcitytour.php. Los recorridos virtuales darán inicio a partir de las 6:00pm extendiéndose hasta las 7:30pm y son gratuitos.

Una vez realizado el proceso de inscripción, la persona recibirá un correo como registro oficial al evento y el link con el cual podrá ser partícipe de todas las actividades.

«Con el programa del Art City Tour mantenemos el compromiso y fidelidad al objetivo primario de acercar la oferta cultural urbana a nuevos públicos, ahora conectaremos selecciones de esa oferta con nuevas audiencias, magnificadas por el recurso de la virtualización.

Seguimos ensayando cómo transformar los recorridos culturales nocturnos que durante 10 años han sido 100% presenciales –que sólo en el 2019 reunieron a 10.754 asistentes– a un modelo 100% de acceso virtual», detalló Henry Bastos, Director de GAM Cultural y Art City Tour.

El Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC) realizará “De FANAL a Museo”, un recorrido que cuenta la historia de cómo las actuales instalaciones del Museo fueron una parte de la Antigua Fábrica Nacional de Licores, durante más de un siglo.

Además, de resaltar la magia de las salas que ahora exponen lo más reciente de la producción contemporánea de la región, pero que antes fabricaron y almacenaron los más finos licores que se producían en el país.

Adicionalmente, la artista guatemalteca, Ana Werren, expondrá “Tensión”, un conjunto de obras que demuestran cómo el cuerpo es un campo de interacciones que transforma al espacio que lo rodea, experimentando con su propio cuerpo y llevándolo al límite de tensiones físicas y estéticas.

En el Museo Nacional de Costa Rica estará el tour “El poder revestido”, para conocer la valiosa colección de textiles de distintas etapas de la historia nacional que se resguardan en sus acopios celosamente. La vulnerabilidad de estos objetos requiere que deban estar bajo estricto control de luz y humedad.

“Arquitectura del Bosque” se presenta en el Museo del Jade y la Cultura Precolombina, e instruirá sobre el proceso de ocupación humana, los cambios sociales y tecnológicos que se dieron desde la llegada de los primeros pobladores de Costa Rica (12.000a.C) y cómo las personas implementaron diversos sistemas constructivos de viviendas, utilizando elementos que obtenían del bosque.

Bajo el nombre “Naturaleza: referencia infinita”, los Museos del Banco Central acercan una obra representativa del artística Rolando Faba, piezas de oro precolombino únicas por sus características y simbolismo, y una serie de historias relacionadas con el medio ambiente, colecciones de arqueología, numismática y artes visuales que custodia el Museo.

En el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia, se muestra “Elementos, vida y escena” de Eduardo Libby; fotografía en blanco y negro, que presenta otra visión del mundo incluyendo sus texturas y contrastes, desde el ojo del artista.

El Museo de Arte Costarricense realiza el tour virtual “San Lucas: tiempo fragmentado”, un viaje por la Isla San Lucas y la época de ocupación del centro penal que existió ahí. En el mismo convergen patrimonios naturales, históricos, culturales y arqueológicos como dibujos, pinturas, poemas e inscripciones realizadas por las personas privadas de libertad que vivieron en la isla.

La Alianza Francesa contará con “Oh! la la: los 7 gestos más usados en Francia”, una serie de historias relacionadas a la cultura francófona, esta vez, enseñando los gestos corporales más usados en dicho país.

Galería F abre sus puertas virtuales con “Galería F: prehabitante”, para discutir la necesidad de construir una plataforma o espacio de proyección, análisis, discusión, creación y experimentación para rehacer el concepto de la imagen y adentrarse al nuevo rol del creador de imágenes en una era donde predomina lo visual.

“Obras inquietantes” llegan a la Galería Nacional, con una importante colección de arte de al menos 800 obras, de las cuales se desprenden varias pinturas que no son conocidas por el público. Habrá obras de los artistas Sofía Ruíz, Sor de La Salet, Gabriel Borel y José Miguel Rojas.

El Museo Penitenciario, en “Los Muros de la Peni”, dará a conocer muchos de los acontecimientos que han marcado la historia de una de las lomas más emblemáticas al norte de la ciudad desde principios del siglo XX.

Las instalaciones del Centro Costarricense de Ciencia y Cultura abren las puertas de los lugares más significativos en la historia de la antigua Penitenciaría Central de San José.

Satisfactory presenta la coreografía “Zebdah”, para convocar la empatía, al ejercicio de ponerse en los zapatos del otro, incluso de aquel que no pertenece y no pretende permanecer, del que le tocó migrar, etc.

El Art City Tour es un programa de rentabilidad social de GAM Cultural, que nació en febrero del 2010 y ha acercado, en sus 61 ediciones, a más de 116.029 personas a una experiencia cultural urbana que permite redescubrir los espacios josefinos y reapropiarse de ellos.

Para llevar a cabo esta gestión, apuesta a las alianzas público-privadas que en la coyuntura actual son fundamentales para mantener el apoyo al sector cultural. En esta oportunidad, se suman Banco Davivienda y Navarro Correas, para llevar el Arte y la Cultura a los costarricenses.

“Nos alegra ser parte de espacios que promueven el entretenimiento sano de toda la familia desde sus hogares.

El Art City Tour Virtual: “Por Chepe desde casa”, nos acerca de una manera innovadora al arte costarricense del que debemos sentirnos orgullosos y que va a enriquecer nuestro conocimiento cultural, siendo esta una experiencia única”; comentó Leticia Arguedas, gerente de Relaciones Públicas de Davivienda.