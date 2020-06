Tilarán reporta dos casos activos de Covid-19

Redacción – El alcalde de Tilarán, Juan Pablo Barquero, ejerce un estricto control contra los migrantes indocumentos que llegan al cantón a trabajar.

Tilarán recibe a muchos indocumentados todos los años, ya que en el pueblo pampero se da la ganadería y cultivo de productos agrícolas a lo largo de su territorio.

La gran mayoría de los trabajadores en estas fincas y empresas vienen procedentes del vecino del norte, por lo que la municipalidad y las autoridades están al tanto de todo.

Desde Comité Municipal de Emergencias ha enviado personeros del MAG a fincas ganaderas y propietarios de cafetales en el cantón para darles diferentes consejos.

Uno de los más importantes es que no le den trabajo a personas, que no tengan la documentación en regla para estar suelo costarricense.

El jerarca municipal se mantiene al tanto de todo y asegura que en el distrito de Quebrada Grande es donde se han realizado más operativos de este tipo.

Este distrito es de los más extensos del cantón, que actualmente registra dos casos activos de Covid-19. A pesar de los pocos casos, en Tilarán no bajan la guardia.

Juan Pablo Barquero conversó con AMPrensa.com y dio todos los detalles del estricto control que ejerce la municipalidad contra los migrantes indocumentados.

«Desde el Comité Municipal de Emergencias hemos trasladado a las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que conversen con todos los propietarios que tienen café en la zona y en algunos otras fincas más grandes.

Con el propósito de que les instruyan con tal de que no ofrezcan esos trabajos a personas que no reúnan las condiciones y que no tengan la documentación respectiva.

Eso con la misión de evitar que ciudadanos de otros países, puedan trasladarse acá a Tiláran a trabajar sin la documentación pertinente. No solamente eso, ya que hemos programado operativos en algunas comunidades.

Hemos atendido algunas solicitudes de algunos ciudadanos, que lamentablemente reportan extranjeros que parecieran indocumentados viviendo en algunas casas o alquilando algunas casas en el cantón.

Hemos acudido también a esos operativos. En el distrito de Quebrada Grande es donde hemos hecho más operativos y en realidad en todos, pero esa zona es de las más extensas de Tilarán, por eso se dio la creación de distrito de Cabeceras».

La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate este pasado 16 de junio el proyecto de ley que da a la potestad a Cabeceras para ser el octavo distrito de tilaranense.