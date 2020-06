Todos pueden colaborar con el Proyecto Daniel y la I Carrera Virtual que se realizará el 11 de julio

Redacción. Víctor Ramírez, es un costarricense que vive en Berlín desde hace varios meses, sin embargo, su solidaridad y amor al prójimo, hizo que se uniera en una campaña para recaudar fondos y apoyar al Proyecto Daniel en Costa Rica, asociación que se encarga de ayudar a jóvenes que luchan contra el cáncer.

Su experiencia como padre de dos hijos lo hizo reflexionar y humanizarse y correr 50 kilómetros para llegar a la meta.

“Una amiga del Colegio compartió la carreta virtual que organiza el Proyecto Daniel y como me encanta correr me inscribí para colaborar con tan importante organización. Quise ver la forma de ayudar y se me ocurrió la idea de correr 50 Kilómetros aquí en Berlín para recaudar un poco más de dinero.

“Como algunas personas no pueden correr o no están entrenando por la situación actual, solicité una donación y yo lo haré por ellos. Fue muy motivador conversar con doña Ligia, la mamá de Daniel para contarle mi idea y fue muy emotivo escuchar sobre su vida y este legado tan lindo que cala hondo en decenas de jóvenes que reciben ayuda de esta organización”, destacó Ramírez.

LEA MÁS: Crean carrera virtual a beneficio de jóvenes diagnosticados con cáncer

Cuenta con el apoyo de la empresa Productos de Limpieza y Centro Plástico El Nicoyano para patrocinar la carrera que se realizará el próximo 11 de julio.

Para ayudar puede ingresar al link: https://www.gofundme.com/f/running-50k-for-proyecto-daniel.

Ese mismo día, el Proyecto Daniel organiza una carrera virtual para recaudar fondos y donar por 21Kilómetros ¢15,000, 10 kilómetros: ¢10,000, 5 Kilómetros: ¢5,000.

Las inscripciones se pueden hacer en bit.ly/InscripciónCarreraVirtual y te llegará un enlace para que te conectés en Internet el sábado 11 de julio a las 8:00 a.m.

Ese día, los donantes pueden correr en su casa o en su barrio conectado, hacer yoga o salir en bicicleta y hacer los kilómetros o si deseás hacerlo días antes o después, a nombre de Proyecto Daniel, pueden hacerlo.

La actividad tiene como fin generar recursos para continuar con todas las iniciativas que desarrolla la Fundación Proyecto Daniel a beneficio de los pacientes oncológicos.

A lo largo de 10 años, cerca de 1.500 jóvenes y sus familias vienen recibiendo apoyo.

El Proyecto Daniel es el sueño de un joven atlético y positivo quien a sus 15 años fue diagnosticado con cáncer.

Ingresó en el Departamento de Oncología Pediátrica del Hospital Nacional de Niños en Costa Rica y como adolescente, se dio cuenta de que las necesidades de los pacientes de su edad con cáncer en una sala de cáncer infantil no se cubrían por completo.

Su sueño era crear un hospital para esta población.

Daniel falleció cuando tenía 19 años, pero su sueño sigue vivo y ahora sus padres y una gran familia naranja lucha por hacerlo realidad.

La carrera contará con tres categorías para principiantes, intermedios y veteranos.

Se realizará el sábado 11 de julio a las 8:00 a.m. por medio de la plataforma Zoom.

Para mayor información puede llamar a los teléfonos 2227-8371 y 2286-2936 o en el facebook: https://www.facebook.com/proyectodaniel/.