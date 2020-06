Redacción- La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, reiteró que la visita del funcionario de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Daniel Soley, el pasado 20 de mayo, fue imprevista.

Esta aclaración se da en respuesta a las declaraciones que han circulado en las que el funcionario de la DIS alega que fue invitado a almorzar para compartir sus experiencias como Defensor Adjunto.

Para la Defensora es de suma importancia dejar claro que esta visita no estaba agendada, por lo que se desconocía el motivo del encuentro.

La Defensora de los Habitantes remitió a la Comisión Investigadora de la UPAD de la Asamblea Legislativa un oficio aclarando los contenidos de la reunión no planificada con antelación con el funcionario de la DIS y concedida a petición de éste.

La Defensora refirió a las y los señores diputados una descripción de los temas tratados:

“Es cierto y absolutamente cierto que el día 20 de mayo del presento año 2020 el Sr. Daniel Soley Gutiérrez se presentó ante mi Despacho. Ese día, el señor asesor de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) me llamó solicitando una cita a la cual me negué por razones de agenda; no obstante, aun así, se apersonó a mi despacho a la hora del almuerzo sin cita previa, de forma repentina e imprevista. En razón de su investidura actual, como Asesor de la DIS, procedí a atender al Sr. Daniel Soley en mi Despacho y le pedí a la Sra. Defensora Adjunta, Tatiana Mora, que me acompañara en dicha reunión, en razón de desconocer el propósito de dicha visita”, manifestó.

Crespo señala que luego de los saludos iniciales y referencias de su familia, el Sr. Soley, procedió a manifestar sus impresiones en relación a la participación de la Defensoría con el UPAD; felicitándola por lo que, a su juicio, había sido una actuación valiente de su parte.

Por último, La Defensora señala que Soley le indicó que el motivo de su visita se daba en razón a que él – Daniel Soley- habría conversado con el Sr. Director de la DIS de la importancia de que la Defensoría conociera del funcionamiento del SART y la importancia de que la Defensoría se incorporara dentro del Sistema de Alerta Temprana que estaba gestionando Casa Presidencial.

Estas últimas manifestaciones del Sr. Soley le resultaron preocupantes a Crespo, pues tomando en consideración, que días previos, un diario de circulación nacional, abordaba críticamente el tema de la relación de la DIS y el sistema SART.”