Piden mayor empatía

Recuperado sufre de bullying

Redacción- Desprecio de vecinos y hasta amenazas contra su integridad, esto han recibido personas contagiadas y recuperadas del Covid-19 en medio de momentos difíciles.

AM Prensa conoció el caso de Javier Blackshaw, quien en conversación con este medio, contó que ha perdido personas que antes eran muy cercanas.

Relató que algunos vecinos deciden no pasar afuera de su casa por temor a contagiarse del virus.

«Viera el bullying que me hacen aquí en el barrio, un ejemplo, vos venís pasando y dicen ‘ese es el que tiene el Covid’, o se brincan la cera, o me brincan la casa para no pasar por el frente», contó Blackshaw.

Don Javier ya está libre del virus, pero aún así, estas situaciones las sufre en su día a día.

Pese al maltrato, asegura que su psicólogo, que lo atiende gracias al apoyo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), le recomienda ignorar los comentarios y eso hace, pues sabe quién es y lo que vale.

Lamentablemente, esta situación se repite en el país. Este martes 16 de junio, Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), comunicó el traslado de una paciente a un centro de refugio Covid-19.

Tras dar positivo, la mujer recibió amenazas de ser apedreada por sus vecinos a razón de estar contagiada con la enfermedad, por lo que se le trasladó a una zona segura.

Este medio también conoció que trabajadores de la Municipalidad de Heredia sufrieron discriminación luego de que se detectaran dos casos positivos en ese lugar.

Incluso, se le pidió al equipo de trabajo no utilizar el uniforme de la institución para evitar eventualidades desafortunadas como estas.

Solís recordó a las personas que el hecho de que un vecino o alguien conocido tenga el virus no significa el contagio inmediato por cercanía.

El peligro está cuando se visita o se tiene contacto directo con personas positivas.