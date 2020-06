Redacción. Las diputadas del Partido Acción Ciudadana, Paola Vega, Carolina Hidalgo y Nielsen Pérez, cuestionaron la actuación de la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, hasta el punto de pedir su renuncia.

Vega dijo que su fracción nunca votó por ella, debido a que pensaba que no era la persona más capacitada.

«Su tarea Catalina Crespo no es estar donde están los reflectores, donde están las fotos y el auge mediático. Su tarea es ir allá a la Zona Norte donde se está violentando las normas laborales un día sí y otro no y en esta Asamblea donde caminan rápido proyectos violatorios de derechos humanos. No la veo a usted apoyando que se respeten los derechos de las mujeres», destacó.

Vega agregó que hace un día le dijo a un medio de comunicación nacional que quería volver al Banco Mundial, al BID y Naciones Unidas, «pues yo le invito a que lo haga y deje la Defensoría que sea un órgano de credibilidad».

Por su parte, Carolina Hidalgo, dijo que Catalina Crespo, no merece liderar la Defensoría, ella falló al liderar la investigación de la UPAD porque ocultó información, porque ella sabía que faltaba una parte del audio y lo negó.

Ante esto, Crespo se defendió en unos minutos que le regalo María Inés Solís y dijo que Casa Presidencial también ocultó la grabación y que ella no supo de la pérdida del audio hasta que lo pidió para ir a comparecer a la Comisión que investiga el caso de la UPAD.