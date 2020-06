Su historia conmovió a muchas personas

Redacción – Don Marcial Brenes es un adulto mayor de 68 años que, desde su casa en Cartago, decidió hacer un trueque con los vecinos para poder tener comida para él y su familia: cactus por artículos básicos.

Brenes conversó con AMPrensa.com y contó que puso un rótulo y sacó sus hermosos cactus a las afueras de su casa, pero jamás se esperó el impacto que esto tendría.

Siempre positivo, pensó que alguna persona le ayudaría a cambio de una planta, pero su intención conmovió a muchas personas de la provincia brumosa.

«Yo no esperaba tanta respuesta la verdad. Me han traído de todo… arroz, frijoles, aceite, fideos, de todo todo», indicó don Marcial a AMPrensa.com.

Agregó que compartirá parte de lo que le regalaron, pues tiene demasiada comida gracias a las personas de gran corazón que se acercaron a donarle o a hacerle el trueque.

Él vive junto a su esposa y otro hijo, quien se quedó desempleado por la situación pandémica actual.

«Yo tengo una pensión pequeñita por invalidez desde hace 16 años. Tengo un hijo que despidieron, desde Semana Santa hemos estado así», comentó el ciudadano de oro.

Debido a su carisma y la bondad de sus vecinos, afirma que ya no recibirá más comida para darle la oportunidad a otras personas que lo necesitan y para no desperdiciar.

«Viene gente y me deja comida y uno no puede decir que no, pero uno no quisiera que se desperdicie la comida», indicó.

A cambio, destaca que venderá sus cactus para reunir dinero para poder pagar las cuentas básicas de su hogar.

«Todavía tengo muchos cactus, los puedo empezar a vender», dijo.

Si usted quiere comprarle un cactus o una planta, puede comunicarse con él al 2572-0313.