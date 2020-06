La Cruz registra seis casos activos

Redacción – Un equipo de béisbol de La Cruz viajó a Nicaragua en medio de la pandemia del Covid-19 para disputar un partido amistoso.

Luis Alonso Alan, alcalde de La Cruz dio a conocer la noticia de que alrededor de 15 personas viajaron a la localidad de El Tablón de Nicaragua para jugar béisbol.

Los personas de la municipalidad del cantón pampero y el Ministerio de Salud, viajaron a San Vicente de Santa Cecilia para conocer más del tema.

Al llegar a la localidad los vecinos guardaron silencio y no brindaron mayores detalles, por lo que se hizo imposible enviar a la cuarentena respectiva a los ciudadanos.

El jerarca municipal reveló que él recibió una denuncia de una vecino sobre la situación, que ha generado mucha preocupación en los cruceños.

La Cruz registra seis casos activos en lo que va de la pandemia. AMPrensa.com conversó vía telefónica con Luis Alonso Alan, que brindó más detalles de lo sucedido.

«Tuvimos una denuncia de un equipo de béisbol, a mediado de mayo que fue a jugar a Nicaragua cuando ya estábamos con todas las restricciones. Fuimos a tratar de identificar a los vecinos para que entendieran del error que cometieron.

Son comunidades transfronterizas que están alejadas y que las redes sociales son ajenas a esa zona. Yo he estado visitando estas comunidades, donde la comunicación es un gran problema. Incluso, yo senté con los jugadores a explicarles mejor.

Les dije que las autoridades tenían que venir y meterlos en cuarentena. Ellos salen hacer las compras una vez al mes y sí se les aísla, es peor la situación. Por ser fronterizos, ellos pasan al lado nicaragüense cuando les da la gana prácticamente.

Un vecino me llamó y me dijo que si sabía que el equipo había ido a jugar al sector del Tablón en Nicaragua. Nosotros hicimos el reporte, fuimos hacer entrevistas y obviamente todos se negaron, no hubo colaboración del resto de vecinos.

Pero si fuimos a visitar donde se dio el incidente. La localidad del lado tico se llama San Vicente de Santa Cecilia y ellos fueron a jugar béisbol. Este pueblo está a un poco más de una hora del centro de La Cruz. Probablemente ese fue el último viaje que hicieron,

Si no todos los fines de semana iban ir a jugar. No pudimos identificar a todo el equipo, pero tuvieron que haber sido alrededor de 15 personas, no pudimos detectar a los integrantes y no pudimos meter en una cuarentena a las personas que hicieron el acto».

El alcalde afirma que en el cantón fronterizo realizan múltiples esfuerzos para combatir la gran cantidad de migrantes que llegan al cantón por los distintos puntos ciegos.