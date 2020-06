Espíndola elogia el trabajo de Paté con Saprissa

Redacción – Esteban Espíndola afirma que ve similitudes entre el proceso del Paté en Saprissa y el de Marcelo «Muñeco» Gallardo en River Plate de Argentina.

Espíndola está fascinado con el estilo de juego de Wálter Centeno. Inclusive, la directiva tibaseña está en negociaciones con el futbolista sudamericano para ficharlo.

El defensor considera que en el Monstruo han hecho bien con mantener al Paté al mando del club, ya que su idea le dará muchos éxitos a la institución tarde o temprano.

A pesar de las críticas hacia el estratega morado, Espíndola considera que en los saprissistas deben tener paciencia, ya que en River Plate pasó algo similar.

Marcelo Gallardo fue duramente criticado en el inicio de su proceso como técnico millonario, tal y como le ha pasado a Centeno con la institución tibaseña.

Los millonarios mantuvieron al muñeco, que ya ha ganado dos Libertadores, tres Recopas Sudamericanas, una Copa Sudamericana y entre otros títulos más.

Mientras, Centeno ya tiene una Liga Concacaf. Esteban Espíndola conversó en exclusiva con AMPrensa.com y asegura que ve similitudes entre Saprissa y River.

«En el deporte muchas veces no se priorizan las formas, por el hecho de que el fútbol suele ser muy de éxitos y se necesitan buenos resultados. Ahora teniendo una idea y una forma es mucho más fácil llegar a la victoria.

Es peligroso cuando no se juega bien y se gana, porque después resulta que no estás claro porque ganaste. Los procesos y más el Wálter Centeno, si se sostiene es más factible que los resultados lleguen y yo no tengo duda que van a llegar.

La idea es buena, se tiene el material suficiente y porque le brindan las herramientas para hacerlo. Yo creo que si tengo las condiciones, porque si no Wálter elegiría otro.

Esas son las ideas que traen resultados y eso fue lo que pasó con Marcelo Gallardo en River Plate, que durante un tiempo fue muy discutido porque no lo acompañaban los resultados. El proceso se sostuvo en el tiempo y después los resultados llegaron solos.

Se pueden fijar lo que es River Plate hoy y puedes ver que es de los mejores de la historia. Entonces yo creo que en Saprissa no va a pasar algo muy diferente, al contrario yo le veo mucha similitud en muchos aspectos», afirmó a AMPrensa.com.

El defensor argetnino formó parte del primer equipo millonario en la temporada 2012/2013, por lo que tiene muy claro la exigencia en un club grande.