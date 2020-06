Redacción– La simpática exmiss Costa Rica Elena Correa compartió en sus redes una fotografía junto a su esposo y manifestó que el amor va más allá de la perfección.

La guapa modelo agregó que la convivencia es el día a día lleno de momentos hermosos y otros que no lo son tanto, pero que al final del día lo más importante es que a pesar de todo se sabe que esa persona que tiene a su lado no se puede comparar con nada ni nadie.

«Me encontré un texto que habla de relación en pareja y me gustaría compartírselos porque es real, porque el amor va más allá de la perfección, la convivencia es el día a día lleno de momentos hermosos y otros que no lo son tanto, pero al final del día lo más importante es que a pesar de todo sabes que esa persona que tienes a tu lado no se puede comparar con nada ni nadie ya que es PERFECTO PARA TI», dijo Correa.

La guapa y simpática modelo suele compartir los buenos momento que vive junto a su esposo el empresario, Carlos Rodríguez.

Es importante mencionar que pese a los más de 40 años que hay de diferencia entre ambos, Correa no duda en expresar su amor por su ahora esposo, con quien compartió varios años como novia, luego de haberse conocido hace seis.

Correa tambien compartio con sus seguidores un texto que habla de relación en pareja que dice: “Para las parejas ansiosos por renunciar y tirar la toalla porque no todo es «perfecto» en la relación… aquí hay algo profundo para pensar:

El compromiso a lo largo de toda la vida no es lo que la mayoría cree que es. No es despertar cada mañana para hacer el café y tomarlo juntos. No es siempre recibir abrazos en la cama hasta que los dos se duerman.

No es una casa limpia, llena de risas y amor todos los días. Definitivamente no es un comercial de margarina.

Es alguien que roba las mantas y ronca, y que es portavoz de palabras duras algunas veces.

Es entrar en desacuerdo hasta que los corazones se curen y se perdonen. Es llegar a casa y encontrar a la misma persona todos los días, pero alguien que se preocupa por ti a pesar de y por lo que eres.

Es reír de tonterías que hacen, incluso sin querer. Es tener ropa sucia. Es ayudar el uno al otro con el duro trabajo de la vida. Es aprender a tragar palabras molestas en lugar de decirlas en voz alta. Es preparar la comida más fácil que puedan (o pedir a domicilio) y sentarse juntos para comer tarde, porque los dos tuvieron un día loco.

Es cuando tienes una crisis emocional y tu pareja se acuesta contigo, te sostiene y te dice que todo va a salir bien. Y tú le crees.

Se trata de seguir amando a alguien a pesar de los defectos y dificultades de la vida.

Amar a alguien no siempre es fácil. Pero es increíble y reconfortante, y es una de las mejores cosas que usted va a experimentar en la vida. «