¡Bienvenido a Neuro-puentes! ⁣⁣ ⁣⁣ Este es un espacio donde vas a ver a tus héroes leerte cuentos, héroes reales. ⁣⁣ ⁣⁣ Existen niños sin libros de cuentos y padres que nos saben leer. ¡Y NO ES SU CULPA! Todos merecemos tener acceso a desarrollar y potenciar nuestras habilidades cerebrales. ⁣⁣ ⁣⁣ Nos unimos @carinacastrofumerop y @liftinghands para que todos los niños aprovechen esta herramienta que científicamente, se ha comprobado que tiene un impacto en el desarrollo cerebral de los niños. ⁣⁣ ⁣⁣ Además, a través de @liftinghands , podés donar para que más niños puedan tener sus pancitas llenas y más recursos materiales para potenciar sus desarrollo.