Fue mostrado al público este jueves

Redacción- Sony reveló este jueves 11 de junio los primeros juegos confirmados que estarán listos para la consola PlayStation 5 una vez llegue al mercado.

Es importante mencionar que Sony también mostró el diseño oficial de la PlayStation 5.

El PlayStation 5 combina los colores blanco nuclear y el negro. Tiene toques brillantes de leds azules. La PS5 cuenta con un diseño vanguardista a la par que extraño.

Play Station 5 tiene un cuerpo redondeado en negro y dos bordes aplanados y con esquinas en color blanco, se debe mencionar que parece que es una consola destinada a colocarse de pie.

El CPU es de 8x Zen 2 Cores at 3.5GHz (variable frequency) y el GPU: 10.28 TFLOPs, 36 CUs at 2.23GHz RDNA 2.

La RAM es de 16GB GDDR6/256-bit y cuenta con un lector de discos: 4K UHD Blu-ray Drive.

Tiene un almacenamiento interno con disco duro SSD modificado de 825GB y el externo de NVMe SSD Slot.

En un evento digital llamado El show del futuro de los videojuegos, Sony comenzó la presentación con algunos de sus títulos más conocidos en su historia, incluyendo Final Fantasy, God of War, The Last of Us, Death Stranding, Grand Theft Auto, entre otros.

La primera gran revelación fue la aparición de GTA V, que luego de haber pasado por Playstation 3 y Playstation 4, estará disponible también en Playstation 5 desde el día de lanzamiento.