View this post on Instagram

Feliz día del periodista. . . Feliz día a UNA GARGANTA LLENA DE FÚTBOL🎙️. Que orgullo MI REYCITO 😂 lo hemos disfrutado muchísimo⚽, vamos por más, que emoción por lo que se viene 😱‼️ . . . . . #dad #periodistacostarica #costarica🇨🇷🇨🇷