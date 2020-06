Redacción- Michele Morrone es la estrella del último gran bombazo de Netflix, ‘365 días’, y se ha convertido en el nuevo chico favorito de internet.

El italiano levanta pasiones en el thriller erótico que se ha convertido en número uno de la plataforma de streaming.

Michele Morrone es un actor, modelo y cantante italiano, que ha participado en películas italianas y polacas.

Para muchos, la historia basada en el libro homónimo de Blanka Lipińska es la real sucesora de 50 Sombras de Grey, ya que cuenta con tintes oscuros, escenas explícitas y alto contenido erótico.

Es padre de dos hijos con su exesposa, Rouba Saadeh, una diseñadora de moda libanesa.

Su ex esposa y sus dos hijos se marcharon de Italia y se fueron a vivir al Líbano, y él se sintió “derrumbado”. El actor ha manifestado que perdió las fuerzas para seguir luchando por su carrera, y se quedó sin dinero y sin trabajo. Por lo tanto, tras su divorcio, el italiano trabajó como jardinero.

«Hace un año y medio estaba a punto de dejarlo todo, no quería actuar más. Me encontraba en un grave estado de depresión después de divorciarme de mi esposa. Encontré trabajo como jardinero en una remota aldea de 1.000 habitantes porque no tenía más dinero en el bolsillo», dijo el actor.

Se debe mencionar que a pesar de haber hablado en algunas ocasiones sobre su situación sentimental, en realidad Morrone trata de evitar el tema.