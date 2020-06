El timonel guió al Herediano al título en el Apertura 2019

Redacción – El entrenador argentino del Team, José Giacone, podría dejar de liderar al Herediano tras fracaso en semifinales ante Liga Deportiva Alajuelense.

Giacone es consciente que el haber quedado fuera de la final es un fiasco para el cuadro rojiamarillo, que soñaba con ganar el bicampeonato.

Para el sudamericano el fútbol es muy inestable y de paso, reveló que aún le quedan seis meses de contrato, por lo que espera seguir al mando del Team en el Apertura 2020.

La derrota ante el León no cayó nada bien en la directiva florense, que estaría reuniéndose en los próximos días para tomar una decisión con el timonel.

En las redes sociales gran parte de la afición rojiamarilla pide la cabeza del técnico, ya que consideran que su ciclo por el equipo ya acabó.

José Giacone dio la cara tras la eliminación y señaló que habló con Jafet Soto para una renovación, pero es consciente que en el fútbol cualquier cosa puede pasar.

«Ya había hablado hace dos o tres días con Jafet Soto de una renovación, pero esto uno no sabe siempre cambia. El fútbol es inestable y aplica para otra profesión, así que a mí me quedan seis meses de contrato y me quedan seis meses, el próximo torneo.

Eso es lo que está firmado, luego yo estoy a disposición del club y me siento bien, tengo las ganas de continuar, veo respuesta en el grupo y sé podemos ir por el campeonato, a pesar que en esta ocasión no lo pudimos lograr.

Fracaso siempre, acá el campeón es el que tiene el éxito y los demás tienen fracasos. Si puedo decir que sí, pero es una cuestión que el periodismo ocupa saber», señaló Giacone.

El estratega lideró al Tigre florense en 24 partidos del Clausura 2020, donde cosechó 10 victoria, 11 empates y tres caídas, para acumular un 57% de rendimiento.