Cartaginés hizo un partido para el olvido

Redacción – El técnico del Cartaginés, Hernán Medford, se siente decepcionado con la actitud de sus jugadores y además, afirma que siente vergüenza con la afición.

Medford se mostró muy molesto por la estrepitosa caída de 0-4 contra el Saprissa en el juego de ida de las semifinales del campeonato nacional.

El Pelícano responsabilizó a sus jugadores por la derrota, que deja al cuadro de la Vieja Metrópoli al borde de ser noqueados en la llave ante los morados.

Para el estratega brumoso, sus jugadores solo disputaron 60 minutos bien y los 30 restantes mostraron una actitud mala y desastrosa que fue aprovechada por el Monstruo.

Hernán Medford compareció ante los medios de comunicación y asegura que le da vergüenza con la afición del Cartaginés por el lamentable resultado.

«Nosotros cometimos errores y obviamente Saprissa tuvo la virtud de concretar, eso está claro. Yo le dije a los muchachos que con 60 minutos no los alcanza, Saprissa los últimos 30 minutos fue mucho mejor y ganaron bien.

Yo les dije que los partido son 90 y algo de minutos, pensábamos que ya con 60 minutos ¡No muy mal!. A mí me da vergüenza y yo se lo dije a ellos. Hay que pedirle disculpa a la afición, la actitud muy mala en los últimos 30 minutos.

Fue mala, desastrosa, porque un partido no se juega 60 minutos son 90 minutos. Y sí, cometimos errores, bastantes errores. Pero Saprissa tuvo la virtud de aprovecharse de los errores, los últimos 30 minutos no existimos, fueron totalmente de Saprissa.

A mí me tiene decepcionado la actitud de los jugadores, me da vergüenza con la afición. La verdad es que las cosas hay que hablar bien claro. No sé vale, yo pido disculpas a la afición, hay que aceptar nos metieron 0-4 y no hay nada más que hablar».

Los brumosos buscarán sacar la cara en el juego de vuelta, a pesar de caer 0-4 en el primer round, los liderados por el Pelícano buscarán una hazaña épica.