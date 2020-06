Cada acción cuesta entre USD $115 y $120

Redacción – Gianna, la pequeña hija de George Floyd, ahora es accionista de Disney tras el generoso regalo de la cantante y actriz estadounidense, Barbra Streisand.

La hija de Floyd anunció el regalo que recibió y agradeció a la popular compositora de 78 años por el gesto que tuvo hacia ella.

«Gracias Barbra Streisand por el regalo. Ahora soy accionista de Disney gracias a ti», fueron las palabras de Gianna, de tan solo seis años de edad.

Cada una de las acciones de Disney cuesta entre USD $115 y $120. Antes de la pandemia costaban hasta $230.

Aunque Gianna no dio a conocer cuántas acciones recibió, sí se sabe que Streisand también le obsequió dos copias de sus exitosos álbumes «My Name Is Barbra» y «Color Me Barbra» de los años 1965 y 1966, respectivamente.

Por otro lado, semanas atrás el rapero Kanye West, esposo de Kim Kardashian, anunció que se encargará de cubrir los gastos universitarios de Gianna.

West, como activista antirracista y afroamericano, también donó USD $2 millones para organizaciones benéficas en apoyo a Floyd, Breonna Taylor y Ahmaud Arbery, otros dos afrodescendientes asesinados.

Floyd: cruelmente asesinado

George Floyd ahora es todo un símbolo y razón para luchar contra el racismo en todo el mundo, luego de que el policía blanco Derek Chauvin le provocara su muerte.

Chauvin es acusado por homicidio sin premeditación luego de asfixiar a Floyd a tal punto que lo dejó inconsciente por falta de oxígeno, luego de la presión en el cuello por 8 minutos y 46 segundos.

Floyd murió poco después en el centro médico.

Los resultados de una segunda autopsia de George Floyd confirman que el afroamericano sí murió asfixiado por presión en su cuello y espalda, según revelaron los abogados de su familia.

Al momento de su detención por un aparente billete falso, Floyd estaba desarmado y los vídeos muestran que no puso resistencia.

El ahora expolicía, por su parte, lo tiró a la calle para hacer presión con su rodilla en el cuello del ahora fallecido, práctica que está prohibida en Minnesota.